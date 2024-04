Pitone arrotolato nella motocicletta: l'incredibile salvataggio. VIDEO

Pitone arrotolato nella motocicletta, era annidato tra il sedile e la ruota: l'incredibile salvataggio. VIDEO

"Questo è il momento snervante in cui un enorme pitone è stato trovato arrotolato all'interno di una moto". Così il commento al video del serpente lungo 3 metri, scoperto mentre riposava all'interno di una motocicletta a Chachoengsao, in Thailandia, lo scorso 23 marzo.

Il filmato mostra la squadra di soccorso degli animali che usa un lungo bastone, per estrarre il rettile dal veicolo. Qualche istante dopo, lo hanno rimosso con successo e spostato lontano dalla zona residenziale. I pitoni sono serpenti non velenosi ma sono in grado di consumare animali interi come gatti, cani, mucche e altro ancora.