Ponte Morandi, "51 anni senza manutenzione". Pilone 9 crollato, mai toccato

Il Ponte Morandi non riceveva "cure" da 51 anni. E' quanto emerso dalle indagini della Procura di Genova, concluse ieri dopo più di 2 anni e mezzo di ricerche. Duemila pagine di documento che ricostruiscono la vita del Polcevera. "Tra l’inaugurazione del 1967 e il crollo, - si legge sul Corriere della Sera - non è stato eseguito il benché minimo intervento manutentivo di rinforzo sugli stralli della pila 9 (quella collassata, ndr)», scrivono i pm che dividono in due la vita del ponte: gli anni in cui era un bene gestito da un concessionario pubblico, fino al 1999, e quelli in cui la gestione è stata affidata ad Autostrade del gruppo Benetton: "Nei 36 anni e 8 mesi dal 1982 al crollo, gli interventi di natura strutturale eseguiti sull’intero viadotto Polcevera avevano avuto un costo complessivo di 24.578.604 euro, di questi 24.090.476, cioè il 98,01%, spesi quando il concessionario era pubblico e solo 488.128, cioè l’1,99%, dal concessionario privato; la spesa media annua del concessionario pubblico era stata di 1.338149 euro (3.665 al giorno), quella del concessionario privato di 26.149 (71 al giorno) con un decremento pari al 98,05%".

L’ipotesi è dunque quella: - prosegue il Corriere - il ponte è crollato perché era malandato, era malandato perché non venivano fatte le manutenzioni e le manutenzioni venivano evitate allo scopo di contenere i costi e aumentare i profitti. Per tutto questo sono indagati in 69 fra dirigenti manager e tecnici di Autostrade per l’Italia (Aspi), di Spea, cioè la controllata che si occupava delle ispezioni e del monitoraggio della struttura, e del Ministero delle Infrastrutture, che avrebbe dovuto vigilare sulla gestione. A loro e alle due società sono stati notificati ieri gli avvisi di conclusione delle indagini.