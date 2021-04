Ponte sullo Stretto, arriva un altro stop. Cingolani: "Mi lascia perplesso"

"Il ponte sullo Stretto di Messina? Mi lascia perplesso". Parola del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, che dà un altro stop all'opera.

"Lì da un lato c'è una situazione di sismicità critica, dall'altro lato penserei più a potenziare le infrastrutture fondamentali per Sicilia e Calabria. Per ora aspetterei, ma non ho studiato il progetto", afferma Cingolani a The Breakfast Club su Radio Capital.

E naturalmente, a Cingolani arriva subito il plauso dei Verdi. "Ha fatto bene il ministro Cingolani a esprimere perplessità sulla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina ed in particolare con la motivazione legata alla sismicità dell'area e auspico che i dubbi si trasformino in una decisione negativa formale", dichiara il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli.