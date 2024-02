Post razzisti, omofobi e no vax: chi è il capo degli agricoltori Calvani

Danilo Calvani a Sanremo, ma gli agricoltori protestano: "Non ci rappresenta"

La prima serata del Festival di Sanremo si preannuncia infuocata. Non tanto per la sfida canora ma per l'invito fatto da Amadeus agli agricoltori che protestano: "Vi invito sul palco per lanciare il vostro messaggio". Ma il volto principale di queste manifestazioni dei trattori è un personaggio piuttosto controverso: Danilo Calvani, ex leader dei Forconi e ora in prima linea contro il governo e la Coldiretti. È lui a dirigere il Comitato degli agricoltori traditi (Cra), il primo ad aver dato il via alle manifestazioni di piazza. "Al momento non abbiamo interlocuzioni a nessun livello con la politica. Il ministro Lollobrigida non ci vuole parlare e Meloni ha detto che ci risponderà dopo le elezioni. Per noi ormai è una battaglia di vita o di morte", ha attaccato Calvani in uno dei tanti presidi organizzati nei giorni scorsi. Nel mirino dell’ex leader dei Forconi non c’è solo il governo, e nemmeno solo le politiche europee. Tra i principali destinatari delle sue critiche ci sono soprattutto la Coldiretti e i sindacati di categoria: "Gli agricoltori non li seguono più, non sono più credibili. Ci riprenderemo quello che è nostro come rappresentanza".

Calvani ha accolto l'invito di Amadeus: "Un nostro rappresentante salirà sul palco di Sanremo. Siamo in contatto con l'organizzazione del Festival per stabilire i dettagli" ha aggiunto Calvani che poi sui social avverte: "Attenzione, da giovedì 8 febbraio inizia la mobilitazione su Roma". Malgrado l’ex leader dei Forconi sia indubbiamente il volto più riconoscibile delle proteste di questi giorni, non tutti gli agricoltori si ritrovano nei suoi metodi e nelle sue battaglie. La spaccatura interna alla categoria è emersa soprattutto ieri, 1 febbraio, quando una delegazione di agricoltori ha incontrato il ministro dell’Agricoltura a margine di una fiera a Verona. "Chi ha parlato con Lollobrigida non ci rappresenta", si è affrettato a precisare Calvani. A rispondergli è stato proprio il comitato di agricoltori che ha incontrato il ministro in quota FdI: "Non siamo venduti né vendiamo nulla – hanno ribattuto -. Abbiamo fatto richieste ben precise che sono quelle che noi vogliamo ottenere per salvare le nostre aziende. Al contrario suo, che non ha più un’azienda e allora forse vorrà entrare in politica".

Ieri Dagospia ha riportato i post pubblicati da Calvani su Facebook. Tra i più “coloriti”, ci sono quelli contro il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accusato di essere troppo filo dem. In altri post, invece, Calvani se la prende con Nichi Vendola per la sua omosessualità ("è contro natura") e con l’ex deputato Pd Emanuele Fiano: "Per lui chi vende piccoli gadget di Mussolini deve essere arrestato". E sotto la scritta in grande con insulti vari.

Post Facebook di Danilo Calvani



Post Facebook di Danilo Calvani



Post Facebook di Danilo Calvani



Ecco chi è Danilo Calvani

Ma nel dettaglio, chi è il capo degli agricoltori? Il leader del "Coordinamento 9 dicembre' è cresciuto in una famiglia di agricoltori, "che mi ha trasmesso i valori della terra", nell'agro-pontino bonificato durante il fascismo. In quelle terre vive con la compagna e quattro figli. "Ho studiato Ragioneria - racconta all'Ansa - ma ho lasciato l'anno prima del diploma e mi sono dedicato a coltivare ortaggi". Nel suo passato nessuna tessera di partito né di sindacato. "Da giovane - sottolinea - ho votato Dc e Psi, poi mi sono pentito perché sono finiti tutti in galera. Negli ultimi anni ho votato solo in due occasioni, una volta per Forza Italia e una volta per i Verdi. Nel 2010 ho partecipato all'occupazione dell'Inps a Latina, abbiamo fatto una lista civica, mi sono candidato sindaco ma ho raccolto un pugno di voti. Forse non aveva funzionato lo slogan "Non ci votate perchè non siamo corrotti!". Nel 2013 era salito alla ribalta in quanto leader del movimento dei Forconi, ora è ancora in prima linea ed è pronto a salire sul palco dell'Ariston a Sanremo.