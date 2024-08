Prato, 19enne trovato morto in strada: si indaga per omicidio

Giovane di 19 anni trovato morto in strada a Prato: potrebbe essere caduto dall'alto mentre si trovava nella casa di un amico

Un ragazzo cinese di 19 anni è stato trovato morto ieri sera, domenica 11 agosto, lungo una strada di Prato, in Toscana. Sembra che sia caduto dall'alto mentre si trovava nell'abitazione di un connazionale situata in via delle Badie. I due avrebbero bevuto prima che avvenisse la tragedia. Il corpo del giovane è stato ritrovato sul selciato e, quando sono arrivati i soccorritori, per il 19enne non c'era già più niente da fare. I carabinieri di Prato, coordinati dalla Procura, stanno indagando per omicidio. L'uomo che per ultimo ha visto la vittima sarà sentito nelle prossime ore dagli inquirenti. Secondo le prime analisi fatte sul corpo del ragazzo, come si apprende dal Corriere della Sera, sembra siano presenti delle fratture compatibili con una caduta. La Procura ha disposto l'autopsia per fare tutti gli accertamenti che possono aiutare a capire la dinamica dell'incidente o dell'omicidio.