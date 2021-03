Previsioni meteo, attenzione: torna la neve, anche in pianura! Dove e quando

Previsioni meteo, serve ancora il giaccone invernale: neve in arrivo

Chi aveva già messo via il cappotto e il piumino pesante dovrà ricredersi e andare a ripescare i giacconi invernali dall'armadio. Nessun arrivo della primavera, è stata solo una falsa partenza, peraltro zoppicante, e nei prossimi giorni ce ne accorgeremo.

E' in arrivo un graduale peggioramento del tempo: la primavera, proprio nei pressi dell'equinozio, subirà il tipico colpo di coda dell'inverno: nevicherà anche in pianura al nord e a bassa quota al Centro-Sud e ci sarà un’irruzione di venti di origine polare artica.

Previsioni meteo, la primavera? Solo una falsa partenza, torna il freddo inverno

Lo spiega iLMeteo.it, avvisando che fino a mercoledì soffieranno intensi venti di Maestrale che diventeranno via via più freddi. Il tempo risulterà instabile soltanto sui confini alpini dove nevicherà fino in valle, e al Sud dove si potranno verificare alcuni temporali e nevicate sugli Appennini anche sotto i 1000 metri. Sarà da giovedì che l'arrivo di aria di origine artica potrebbe far peggiorare ulteriormente il tempo. L’ingresso delle correnti gelide potrebbe generare, nella giornata di venerdì, la formazione di un vortice ciclonico sul Mediterraneo.

Previsioni meteo, ecco dove e quando arriverà la neve (anche in pianura)

A seconda della sua posizione saranno interessate alcune regioni rispetto ad altre. A tutt’oggi il vortice potrebbe formarsi tra il Mar Ligure e l’alto Mar Tirreno, gioco forza precipitazioni diffuse e nevose fino in pianura potrebbero interessare il Nord (specie i settori occidentali) e tutte le Alpi. Piogge battenti invece colpirebbero Toscana, Umbria e Lazio e infine la Campania. Sugli Appennini la neve cadrebbe soltanto sopra i 1400 metri circa.

Successivamente il maltempo si porterebbe al Sud nella giornata dell’equinozio (sabato 20) con nubifragi e neve fino in collina. Le temperature subiranno un crollo con valori decisamente invernali al Nord (non più di 5-8°C di giorno) e con gelate notturne diffuse. Freddo pure al Centro-Sud. In linea generale i valori andranno sotto la media del periodo di circa 15°C!

PREVISIONI METEO NEL DETTAGLIO: DOVE E QUANDO

Lunedì 15. Al nord: passaggi nuvolosi innocui, neve sui confini alpini. Al centro: soleggiato. Al sud: ultimi rovesci o temporali in Puglia e sul basso Tirreno, sole altrove.

Martedì 16. Al nord: neve sui confini alpini, sole altrove. Al centro: un po’ instabile su Abruzzo meridionale e Molise, soleggiato altrove. Al sud: via via più instabile.

Mercoledì 17. Al nord: soleggiato. Al centro: prevalenza di bel tempo, ma peggiora un po’ in Sardegna. Al sud: qualche piovasco sugli Appennini.