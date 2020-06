Meteo, grandine dalle dimensioni eccezionali in arrivo: dove e quando

Previsioni meteo, grandine dalle dimensioni eccezionali in arrivo: ecco dove e quando

Grandine in arrivo: avrà dimensioni eccezionali. Temporali e nubifragi attesi in Italia per tutta la settimana.

Meteo grandine: è in arrivo e avrà grosse dimensioni

Le temperature si sono decisamente alzate negli ultimi giorni. L'estate però non esploderà con sole e caldo. Sta infatti per raggiungere l'Italia una forte perturbazione che porterà temporali e grandine di dimensioni molto grosse. La causa del repentino cambiamento climatico è il vortice ciclonico che dal Polo Nord ha raggiunto l’Europa centrale e che presto colpirà l'Italia. Ilmeteo.it parla di grandine di 'dimensioni eccezionali' in arrivo al Nord.

Nella giornata di mercoledì il tempo inizierà a peggiorare nel pomeriggio. Il sole sarà offuscato dalle nuvole e l'arco alpino, quello prealpino e le pianure saranno interessate da temporali. A partire da giovedì il tempo inizierà a peggiorare in modo drastico, quando l'Italia sarà investita dal ciclone polare. Si scateneranno fortissimi venti di Scirocco, che saranno seguiti da piogge e temporali. Il maltempo interesserà prima la Pianura Padana, poi coinvolgerà tutte le regioni settentrionali e raggiungerà la Toscana. Nella giornata di venerdì forti temporali interesseranno anche Lazio, Umbria, Campania e il resto del Sud.

Meteo, nubifragi in tutta Italia, si teme acqua alta a Venezia

Le precipitazioni saranno a tratti anche molto forti e assumeranno carattere di nubifragio. Si teme un ritorno dell'acqua alta a Venezia. Previsti 100-105 cm circa di marea nella serata di giovedì.

Nel weekend il maltempo continuerà al Nors e sulla Toscana, con rovesci e temporali. Sul resto dell'Italia invece le temperature ricominceranno ad alzarsi e tornerà il sole.