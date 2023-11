Prof di religione pedofilo, nuove accuse da 2 fratellini di una casa famiglia

Prof di religione pedofilo, abusi per 4 anni su un minore. E altri casi tutti simili

Nuove pesanti accuse a carico del professore di religione di Tivoli già arrestato per pedofilia. Spunta un nuovo caso di violenza sessuale che riguarda due fratellini di 12 e 16 anni che si trovavano in una casa famiglia, il nuovo capo di imputazione é pesantissimo: stupro ai danni di minori. Mirko Campoli è stato arrestato nel maggio scorso per un'accusa di pedofilia. L'uomo che é a capo dell’Associazione Cattolica avrebbe violentato un 12enne a Gardaland. Ma ora nei suoi confronti la procura solleva una nuova accusa. Ieri Campoli si è presentato davanti alla giudice dell’udienza preliminare. La procura gli ha contestato abusi su due minori. Nel primo caso li avrebbe compiuti per 4 anni, prima di fermarsi a causa del lockdown. Con una frequenza di almeno una volta al mese.

E con l’episodio della gita a Gardaland che era già emerso. Nel secondo caso invece si tratta di un 16enne durante un campo scuola a Loreto in provincia di Ancona. Campoli - riporta Open - ha optato per il rito abbreviato. Le vittime si sono costituite parte civile. Ma la procura ha aperto anche un’altra inchiesta. Ora è accusato di aver abusato per due anni di un 12enne e di violenza sessuale nei confronti di un bimbo di 10 anni. Il minore era ospite di una casa famiglia di via Boccea che accoglie "vittime di fenomeni di maltrattamento, abuso e abbandono". Il 15 novembre prossimo si svolgerà l’incidente probatorio.