Puglia, dopo Bitonto, scontro a Ginosa. Incidente fatale per altri tre giovani

Incidente stradale nel tarantino: sempre più vittime in strada

Non si arresta la scia di sangue sulle strade italiane. Il bilancio delle morti stradali negli ultimi giorni è pessimo e coinvolge soprattutto la Puglia. Dopo il tragico incidente del 26 aprile a Bitonto, questa notte infatti, sul tratto di provinciale 580 che collega Ginosa e Ginosa Marina, in provincia di Taranto, hanno perso la vita due uomini e una donna a causa di uno scontro frontale tra una Fiat Punto e una Fiat Grande Punto.

A bordo della prima vettura viaggiavano una coppia di coniugi romeni di 30 e 25 anni residenti nella zona, mentre sull’altra auto coinvolta nel drammatico incidente c’erano Alessandro Calabrese, giovane 27enne, morto durante il trasporto in ospedale e un altro ragazzo, al momento ricoverato presso l’ospedale di Castellaneta. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto sono accorsi i carabinieri del comando di Taranto e i vigili del fuoco di Castellaneta, che sono intervenuti per tagliare le lamiere delle auto ed estrarre i corpi delle vittime per cui lo scontro è stato fatale.