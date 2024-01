Puglia, gallina depone uovo gigante di 200 grammi: "Mai vista una cosa simile"

Puglia, uovo da record in una fattoria del Leccese: 200 grammi di sorpresa

L'inizio del 2024 porta doni da record in una fattoria nel Leccese, a Veglie, dove è stato deposto un uovo di dimensioni incredibili. A darne notizia sui social è una nota fattoria della zona, "La Vegliese", che ha raccontato di questo uovo di gallina di quasi 200 grammi, 193 per la precisione, un record - almeno per la loro struttura - arrivato nel giorno della Befana.

«A chi ha donato calze sfarzose, colorate, piene e strapiene di dolciumi, e a chi quest'uovo maestoso, immenso, fuori da ogni regola di fisica. Mai visto in tanti anni di produzione un uovo di gallina così grande, 193 grammi, e pensare che un uovo medio ne pesa circa 60» prodotto nel nuovo sito di produzione biologico sulla SP113 che da Veglie conduce a Porto Cesareo.

Come riporta La gazzetta del mezzogiorno, i molti commenti - tra ironia e preoccupazione - si sono interessati soprattutto alle condizioni della gallina: «Ma la gallina pesa 150 kg?», «Avranno sentito i "coccodè" fino in Calabria», «Cosa c'è dentro, un dinosauro?», «Sarà un incrocio con uno struzzo» si domandavano gli utenti.