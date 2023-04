Puglia, Lopalco inguaia Emiliano: la bomba Lerario pronta a esplodere

Puglia: la bomba di Lopalco su Lerario, fedelissimo del presidente Emiliano

“Quando tu trovi una persona e gli dici di fare una cosa e questa persona ti fa questa cosa, anche ai margini della legalità, non è comodo? Tu non ne sai niente, la responsabilità se la piglia lui, in galera ci finisce lui”.

Le dichiarazioni rilasciate a Report dall’ex assessore alla Sanità pugliese, Pierlugi Lopalco, stanno terremotando gli ambienti intorno al presidente della Regione Michele Emiliano.

La persona a cui fa riferimento Lopalco è Mario Lerario, capo della protezione civile pugliese ai tempi del Covid, e fedelissimo del governatore, condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione dal gup di Bari con l’accusa di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio. Sotto la lente della procura un sistema di appalti assegnati sempre alle stesse aziende.

Per il consigliere e commissario regionale di Azione, Fabiano Amati, quello segnalato da Lopalco è “uno strano andazzo messo in piedi da Emiliano e dal governo regionale” di cui l’ex assessore è chiamato a riportare “fatti e dettagli a fondamento di questa dichiarazione” per far emergere “le cose che tanto disonore stanno portando alla Puglia”.

Per questo, contattato da affaritaliani.it, Amati, ha ribadito la necessità che Lopalco “scelga la commissione” e riferisca quanto di sua conoscenza perché solo riportando “fatti e circostanze”, la vicenda di Lerario potrebbe rivelarsi una bomba pronta a esplodere sul tavolo di Emiliano. Secondo Lopalco e Antonio Mercurio - funzionario della Regione Puglia posto ai domiciliari insieme con l'imprenditore edile Antonio Illuzzi per un presunto giro di tangenti legate ad appalti per lavori eseguiti in alcune sedi della Regione a Bari - l'ex capo della Protezione Civile in Puglia avrebbe subito "pressioni" per effettuare rapidamente determinati appalti.