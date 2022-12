Qatar-gate, Kaili “mai stata corrotta”. Chiesto il braccialetto elettronico

Qatar-gate, legale Kaili: "E' innocente e non è mai stata corrotta"

"Abbiamo preso l'impegno di non parlare troppo perché l'inchiesta è seria. Vi dico che la signora Kaili è innocente e non è mai stata corrotta". Così il legale dell'europarlamentare greca, Eva Kaili, Mihalis Dimitrakopoulos, uscendo dall'udienza di convalida della carcerazione presso il Tribunale di giustizia di Bruxelles. "Ringrazio tutti e vi prego di non cercare di ottenere altro nel momento in cui la sorte della signora Kaili è per il momento nelle mani della giustizia belga", ha aggiunto l'altro legale belga, Andrè Rizopoulos.

Qatar-gate, il legale della Kaili: non ha parlato in aula

L'ex vice presidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, "non ha parlato in aula" all'udienza per la richiesta dei domiciliari nell'ambito dell'inchiesta Qatargate.

Qatar-gate, i legali della Kaili: decisione su carcere stasera tardi

La decisione sulla permanenza in carcere di Eva Kaili per lo scandalo del Qatargate sarà presa questa sera tardi.

Qatar-gate, "mai viste tante fughe di notizie"

"Non abbiamo mai visto una fuga di notizie di questa portata con la violenza del segreto istruttorio, mettendo a rischio il diritto alla difesa", hanno dichiarato gli avvocati dell'ex vice presidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, al termine dell'udienza in cui hanno chiesto la sua incarcerazione. "La procura federale ha aperto un'inchiesta", hanno confermato.

Qatar-gate, Grecia: sequestrato a Kaili e Giorgi un terreno di 7 mila mq

L'autorita' antiriciclaggio greca ha sequestrato un terreno di 7 mila metri quadrati che l'eurodeputata greca Eva Kaili e il suo partner, l'italiano Francesco Giorgi, avevano acquistato sull'isola greca di Paros. Lo riferiscono i media locali. Il sequestro e' stato deciso nell'ambito dell'indagine penale preliminare che la Procura per i reati economici greca ha aperto nei confronti dell'ex vice presidente del Parlamento europeo per la presunta commissione dei reati di riciclaggio e corruzione passiva. Secondo i media locali, il congelamento della proprieta' a Paros potrebbe aprire la strada a un processo penale contro Kaili in Grecia se si dimostra che la coppia ha acquistato il terreno con i soldi di attivita' illegali. Inoltre, e' stato congelato un conto bancario comune che la coppia ha utilizzato per acquisire la proprietà.