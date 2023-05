Quanto guadagnano le hostess? Da Ryanair a Emirates: le cifre monstre

Hostess di volo, ecco come lavorano e quanto guadagnano

Viaggiare ed essere pagati: chi non lo ha mai desiderato? Quella degli assistenti di voli è senz'altro una delle professioni più ambite, e spesso si pensa che la loro vita sia emozionante e fuori dall’ordinario, oltre che molto redditizia. Questo però non è sempre vero, poichè il lavoro di hostess e steward può essere anche molto impegnativo. Ricordiamo, infatti, che la sicurezza dei passeggeri dipende anche dal personale di volo e che c’è molto lavoro da fare prima e dopo ogni viaggio, come sistemare e pulire a bordo.

Ad essere allettanti sono anche gli orari. Di solito gli assistenti di volo lavorano per cinque giorni consecutivi e poi hanno due o tre giorni di riposo, che possono essere qualsiasi giorno della settimana. Inoltre, delle volte è necessario dormire fuori casa più volte a settimana, con spese coperte dalla compagnia aerea. Ma ci sono anche dei contro, come l’avere meno tempo da passare in famiglia a causa dei ritmi di lavoro elevati. Per questo, spesso si parla di stipendi alti. Tuttavia, non è sempre così, non in tutte le compagnie aeree almeno.

Quanto si guadagna con le compagnie low cost

Prima l’assistente di volo guadagnava bene, ma ora con le low cost ci sono salari più bassi e contratti temporanei. Il guadagno medio è di 1500 euro al mese netti, anche se varia da compagnia a compagnia. Per esempio, un assistente di volo della Ryanair guadagna tra 1100 e 1500 al mese e riceve inoltre un bonus incentivante di €600 ogni sei mesi. La compagnia non richiede più il pagamento per la divisa, ma i costi del corso di formazione devono essere rimborsati e le ore perse durante gli scali e le attese non vengono retribuite. Per EasyJet invece gli stipendi variano da 1300 in inverno e 1800 in estate per le maggiori ore di volo. La Wizz Air paga in relazione al costo della vita di una data località.