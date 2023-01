Quattordicenne morto, senza via di scampo. La canoa si incastra sotto un ponte

Tragedia a Chiavari, il 14enne morto e la piena del fiume Entella

Tragedia a Chiavari, un incidente in canoa costa la vita ad un ragazzino di appena 14 anni. Andrea De Mattei - si legge sul Corriere della Sera - non ce l'ha fatta. Il giovane stava facendo allenamento con la sua canoa, quando ad un certo punto, per cause ancora da accertare, il suo mezzo è rimasto incastrato sotto un ponte nel fiume Entella, a Chiavari in provincia di Genova. Ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Giannina Gaslini di Genova, Andrea è morto ieri nel tardo pomeriggio nel reparto rianimazione senza aver mai ripreso conoscenza. Andrea, soccorso dai sommozzatori dei vigili del fuoco e dal suo stesso istruttore, non è riuscito a superare i traumi cerebrali subiti a causa della lunga permanenza in acqua, oltre un'ora.

Le indagini condotte dal commissariato di Chiavari - prosegue il Corriere - procederanno con l’interrogatorio dell’istruttore che aveva programmato la discesa del fiume Entella nonostante la forte corrente dopo la piena di inizio settimana. Saranno sentiti anche gli altri ragazzi che hanno partecipato all’allenamento. Dopo la decisione di donare gli organi, in una nota l’ospedale Gaslini esprime «enorme riconoscenza alla famiglia» di Andrea.