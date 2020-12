Quiz di medicina, invertito il femore dx col sx. Tutto da rifare,ora è il caos

Un banale errore di distrazione ha reso nullo il test di medicina per specializzandi. Nell'esercizio proposto è stata allegata una radiografia di un femore, ma l'esercizio chiedeva di intervenire su organo sano, perchè il destro è stato confuso con il sinistro e così per 14 mila specializzandi - si legge sul Giornale - il test adesso è nullo e va rifatto. "Già nel 2004 - spiega Santi Delia, l’avvocato di Messina specialista in concorsi che ha fatto notare l’errore e ottenuto dal ministero l’annullamento della domanda - il Tar di Napoli definiva inaccettabile la presenza di errori nei quesiti. E da allora ce ne sono ogni anno. Anche due anni fa ho vinto un ricorso per un identico errore in una radiografia. Di solito però non si blocca tutto".

A provocare già due mesi di continui rinvii nella pubblicazione della graduatoria - prosegue il Giornale - è stata la decisione del ministero dell'Università di aggiungere in corsa alcune incompatibilità per cui, ad esempio, chi già era iscritto a un’altra specializzazione per la prima volta non poteva concorrere. "Qui si è creato il vero intoppo, con almeno 700 ricorsi, da cui non sanno come uscire - spiega Di Silverio - la questione della domanda errata sarebbe il meno. Ci sono migliaia di colleghi con le vite sospese, una gestione vergognosa: il ministro farebbe meglio a dimettersi".