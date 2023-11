"Raccolta rifiuti? Complotto", perle dell'Assessore all'Ambiente Tagliaboschi

Su Affari le perle dell'Assessore all'Ambiente "Tagliaboschi"- VIDEO

Tra strafalcioni, boschi da tagliare e raccolta differenziata che è un complotto. L’avete mai sentito un assessore all’Ambiente dire che la raccolta differenziata ce l’hanno imposta? E che i boschi sono importanti, non per mantenerli, per tagliarli dove è possibile? Esiste davvero: si chiama Enzo Marra, assessore all’Ambiente del Comune di Altavilla Silentina in provincia di Salerno, tra la costiera amalfitana e il Parco del Cilento (dove è nata la dieta mediterranea).