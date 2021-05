Ragazza in aereo: sputi, calci, tirate di capelli. Il rientro folle da Ibiza

La ragazza italiana sul volo Ryanair minaccia chi ha fatto le riprese della lite: "La pagherete".

Nel volo di rientro da Ibiza all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio non proprio fuochi e scintille ma calci, sputi e tirate di capelli. La protagonista è un'italiana che durante un volo Ryanair a un certo punto, si vede nel video - ormai virale - che mostra la lite iniziata, si scaglia contro un'altra passeggera. Quest'ultima, da quanto si apprende, le avrebbe chiesto di mantenere la distanza e indossare la mascherina, prima di salire a bordo. La dinamica dell'accaduto rimane confusa ma una volta in volo, riferiscono i passeggeri, è scoppiato il caos più totale.

La ragazza si lascia andare a una sequela di insulti e parolacce, anche con epiteti omofobi - "Put...a", "lesbica di m...a" - dopo la quale segue una forte tirata di capelli alla donna contro cui inveiva. "Se non la smetti sono problemi, chiudi la bocca e basta per favore", le ha poi intimato l'assistente di volo reiteratamente ma senza successo. "Quali problemi? Elencameli, quali problemi sono?", ha continuato la donna bionda senza mascherina, che a un certo punto si alza dal suo posto senza rispettare quanto chiesto dallo steward. "Siamo in un Paese democratico e io parlo quanto c...o mi pare. Ha offeso lei, sta put...a, tr...a", ha ribattuto la ragazza. Molti passeggeri le hanno chiesto di smetterla. E quando si è resa conto di essere ripresa da un ragazzo ha reagito prendedolo a calci.

All'atterraggio la donna è stata accolta in pista da alcuni poliziotti. La ragazza ha minacciato i responsabili della diffusione delle clip girate a bordo di "conseguenze legali", dichiarando già in corso un'indagine della polizia postale: "La pagherete".