Ragazza uccisa in un locale a Molfetta, fermato a Bari il presunto killer

Bari: omicidio 19enne, fermato presunto autore sparatoria

È un 21enne, L.G., il giovane sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Bari e della compagnia di Molfetta, in collaborazione con i colleghi della Compagnia Bari San Paolo nell'ambito delle attività investigative svolte a seguito dell’omicidio della 19enne Antonella Lopez, avvenuto alle prime ore di ieri a Molfetta.

È di Bari ed è già noto alle forze dell’ordine. È ritenuto il materiale esecutore del citato omicidio. Il 21enne avrebbe agito al culmine di un litigio sorto per futili motivi, esplodendo almeno 6 colpi di arma da fuoco in direzione di un gruppo di ragazzi presenti all’interno dello stesso locale. Probabilmente la vittima si sarebbe trovata sulla traiettoria dei colpi diretti a un amico di Lopez, forse Eugenio Palermiti, nipote omonimo di un noto boss del quartiere Japigia, rimasto ferito non in modo grave.

I colpi, oltre ad uccidere la giovanissima ragazza, hanno raggiunto altri 4 uomini originari di Bari (C.F. 20enne, P.G. 20enne, R.D. 25enne, C.G. 22enne), tutti medicati e ricoverati all’ospedale di Bari, non in pericolo di vita. Le attività, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Bari, si trovano nella fase delle indagini preliminari.