Ragazza usa crema per capelli e viene ricoverata per insufficienza renale

Una ragazza tunisina è stata ricoverata in ospedale per insufficienza renale dopo un trattamento per la stiratura dei capelli

La salute dei capelli è certamente importante ma altrettanto fondamentale è sapere cosa utilizziamo per proteggerli, dato che le truffe sono sempre dietro l'angolo. La storia raccontata dal New England Journal of Medicine - e riportata dal Messaggero- dimostra come non esistano balsami magici. Una ragazza di 26 anni in Tunisia infatti è stata ricoverata per una improvvisa insufficienza renale per aver usato una crema per i capelli.

La giovane aveva effettuato la stiratura chimica in un salone di bellezza in tre occasioni dal 2020 al 2022. Dopo ogni seduta le stato diagnosticato un danno renale acuto. I medici che l'hanno curata hanno scoperto che la crema per la stiratura dei capelli utilizzata per il trattamento conteneva il 10% di acido gliossilico.

I ricercatori hanno quindi effettuato un esperimento utilizzando come cavie dei topi per scoprire l'acido gliossilico formava dei cristalli "allungati" nelle urine che si accumulavano creando dei calcoli che impedivano ai reni di funzionare correttamente. "Ogni donna che abbia mai trattato direbbe che non augurerebbe questo trauma a nessuno", ha dichiarato il nefrologo Meital Keidar che ha condotto lo studio.