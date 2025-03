Ragazzina 14 enne violentata nel Salento: arrestato 15enne amico del fidanzato

Era il 28 luglio del 2024 a Maglie, provincia di Lecce, qui una ragazzina 14 enne fu violentata da tre coetanei: dopo mesi di indagini e testimonianze la Procura dei Minori di Lecce ha arrestato e mandato in comunità uno dei giovanissimi, amico del fidanzatino della ragazze. Per entrambi la Procura dei Minori aveva chiesto lo stesso provvedimento, ottenendo però la misura restrittiva solo per il primo dalla giudice Lucia Rabboni.

Cosa è accaduto alla stazione di Maglie

Nei bagni della stazione di ferroviaria di Maglie, l'allora 13 enne era convinta di andare ad un incontro romantico con uno dei ragazzi, si è ritrovata invece circondata da altri due amici di lui. Mentre uno la bloccava, l’altro avrebbe tentato di abusare di lei, sotto lo sguardo indifferente del terzo. La vittima è riuscita a scappare e a denunciare quanto accaduto, prima al padre e poi alle autorità.

Soccorsa dalla mamma poi in ospedale

Dopo l’aggressione, la giovanissima soccorsa dalla madre, è stata accompagnata in pronto soccorso a Scorrano, dove il personale medico l'ha sottoposta agli accertamenti di rito, riscontrando i segni della violenza. Dall'ospedale è dunque partita comunicazione alle forze dell'ordine che hanno avviato le indagini e posto sotto sequestro i telefoni cellulari dei ragazzi presumibilmente coinvolti e della vittima. Da qui il provvedimento restrittivo.

Il filone pedopornografico

Le indagini, che si basano anche sulle perizie effettuate sui telefoni cellulari degli indagati e della vittima, hanno portato alla scoperta di un gruppo WhatsApp in cui circolavano foto e video pedopornografici, oggetto di compravendita tra alcuni minorenni, oggetto ancora di indagini.