Ragno violino, l'Italia ne è piena: ecco dov'è più probabile trovarlo. Gli esperti rassicurano: "Non è aggressivo"

Ragno violino, dove si trova in Italia? Ecco i luoghi in cui preferisce stare

Il ragno violino è sulle bocche di tutti. È un aracnide molto temuto, soprattutto dopo che ha provocato la morte di un ragazzo italiano di 23 anni, deceduto qualche giorno fa nel Leccese. Aracnofilia, l’associazione italiana di aracnologia, ha pubblicato una mappa interattiva che offre una panoramica sulla presenza di più di 1600 specie di ragni nel nostro Paese, tra cui quelle del ragno violino. Ecco dove si trova.

Cosa provoca il morso di un ragno violino

È un esemplare che viene dal Sud dell’Australia e vive solitamente vicino a case e capannoni. Il veleno del suo morso può causare lesioni ulcerose lente a guarire. Di conseguenza, potrebbero scaturirne innesti cutanei, ma anche infezioni più profonde, fino all’avvelenamento degli organi interni. Gli esperti dicono, però, che il ragno violino non è aggressivo con gli esseri umani. All’attacco preferisce la fuga. Se schiacciato all’improvviso o costretto, invece, può attaccare.

Dove si trova il ragno violino

Sapere dove si trova questo ragno è importante per cercare di evitarlo. La mappa di Aracnofilia mostra come sia presente in Italia, dal 2020 a oggi, in tutta la penisola. Nessuna regione o isola esclusa. Il ragno violino vive davvero dappertutto, sia in campagna sia nelle gradi città, al mare e in montagna.