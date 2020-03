Ravenna, Donna di 105 maltrattata in casa famiglia, ora in prognosi riservata

Dalle pagine del Carlino Ravenna di oggi 17 marzo, si apprende la notizia dell'arresto dei due titolari di una casa famiglia per anziani di Camerlona, accusati del maltrattamento di un'anziana di 105 anni, che al momento pare fosse l'unica ospite della struttura.

"Quando è arrivata in ospedale, dopo la chiamata degli stessi gestori della casa famiglia dove era accudita, il personale del pronto soccorso di Ravenna ha trovato sospetti lividi ed ecchimosi sul corpo di quella donna particolarmente anziana. Per questo è stato chiesto l’intervento dei carabinieri del Radiomobile che, dopo i primi accertamenti, hanno ricondotto quei segni alle lesioni che avrebbe subito. E per i titolari della struttura, la casa famiglia ’Il Sole’ di Camerlona, è scattato l’arresto con l’accusa di maltrattamenti contro familiari conviventi. L’anziana ora è ricoverata in prognosi riservata e le sue condizioni sono critiche. Per questo, qualora il quadro clinico dovesse precipitare, l’accusa a carico dei due indagati potrebbe diventare quella di omicidio, quanto meno preterintenzionale" scrive il quotidiano.

Due gli arresti. Marco S., pensionato, 58enne di Torino, e Sonia U.O., 47enne originaria della Nigeria, che era la responsabile formale della struttura in quanto "abilitata dal titolo di operatrice socio sanitaria". "Su disposizione del Pm Vincenzo Antonio Bartolozzi ora si trovano in carcere, l’uomo a Ravenna e la donna a Forlì. Entrambi sono difesi di fiducia dall’avvocato Francesco Papiani".

"Ieri", continua il giornale, "in ragione delle condizioni di salute dell’anziana, la Procura ha chiesto un accertamento tecnico irripetibile, con consulenza medico legale, per stabilire se quelle lesioni fossero state provocate da terzi o se piuttosto la 105enne se le fosse procurate da sola. La difesa si riserva ogni valutazione una volta che avrà preso cognizione degli atti e l’udienza di convalida degli arresti davanti al Gip è fissata per domani mattina. I due indagati, al momento, negano ogni responsabilità".

Sabato scorso pare che la coppia avesse richiesto l’intervento del 118 per un malore dell'anziana. In ospedale i medici, dopo aver riscontrato la presenza di ferite sospette hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ravenna hanno arrestato i due gestori della casa famiglia, ritenuti responsabili dei maltrattamenti sulla 105enne, la quale si trova adesso ricoverata in prognosi riservata.