Reddito, altro che sopravvivenza: uomo spende 300mila euro in scommesse

Reddito di cittadinanza, furbetto con le spalle al muro per 320 mila euro di scommesse online

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Lucca sugli abusi legati al reddito di cittadinanza: le Fiiamme gialle, in collaborazione con l'Inps, hanno denunciato 30 persone per l'indebita percezione del contributo statale, per un totale di circa 210 mila euro.

Tra le posizioni irregolari, per la mancata residenza in Italia da dieci anni - requisito necessario per ottenere il reddito - quella di un uomo che dopo la presentazione della domanda è stato sorpreso a giocare online somme per oltre 320 mila euro. Fra gli altri episodi scoperti dai finanzieri, il caso di una lavoratrice in nero in un negozio di parrucchiera in Versilia che percepiva il reddito di cittadinanza per un importo di 500 euro al mese. Le irregolarità sono state prontamente comunicate alla direzione dell'Inps di Lucca in modo da attivare il recupero delle cifre illegittimamente incassate, nonché il blocco dei contributi non ancora erogati.