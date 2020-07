Scovati 86 furbetti del reddito di cittadinanza a Salerno, il servizio Denunciate 86 persone in provincia di Salerno per indebita percezione del reddito di cittadinanza: tra loro anche un condannato per associazione mafiosa e un detenuto. I controlli dei carabinieri hanno esaminato esaminato oltre 2.000 cittadini percettori del sussidio, 86 di loro non ne avevano diritto