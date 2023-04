Reggio Emilia, runner 56enne investito da un'auto: morto sul colpo

Reggio Emilia, il runnero Paolo Guidetti investito mortalmente da un'auto

Non c’è stato nulla da fare per Paolo Guidetti, un runner di 56 anni nato a Reggio Emilia che nella mattinata di oggi è stato investito da un’auto mentre correva. Alle 7.30 i carabinieri del nucleo radiomobile e della compagnia di Guastalla sono intervenuti infatti in via Cristoforo Colombo nella frazione Zurco, del comune di Cadelbosco Sopra, ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte del podista.

Alla guida dell'autovettura un 45enne della provincia di Pavia, che percorreva via Cristoforo Colombo, e che è stato soccorso perchè finito fuori strada dopo l'incidente, e portato in ospedale in condizioni di media gravità.