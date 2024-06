Reggio Calabria, scambio elettorale politico-mafioso: indagato il sindaco dem

’Ndrangheta e voto di scambio a Reggio Calabria, indagati il sindaco di Reggio Calabria Falcomatà (Pd) e il capogruppo FdI alla Regione

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, del Partito Democratico, ed il capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale, Giuseppe Neri, sono tra gli indagati dell'inchiesta dell'operazione "Ducale". Tra gli indagati figura inoltre il consigliere comunale di Reggio Calabria Francesco Sera, del Pd. L'ipotesi di reato a carico di Falcomatà, Neri e Sera è scambio elettorale politico-mafioso. Per Neri e Sera, la Dda di Reggio aveva chiesto l'arresto, ma il Gip non ha accolto la richiesta. Nessuna richiesta, invece, era stata fatta per Falcomatà.

‘Ndrangheta, corruzione e reati elettorali: blitz in Calabria. 14 arresti

Questa mattina a Reggio Calabria un'operazione dei carabinieri del Ros ha eseguito 14 misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Dda su presunti rapporti tra 'ndrangheta e politica. Agli esponenti politici è contestato il reato di scambio elettorale politico-mafioso. L'indagine riguarderebbe presunti illeciti commessi in occasione delle elezioni regionali del 2020 e del 2021 e delle elezioni comunali a Reggio del 2020. Delle 14 misure cautelari che sono in esecuzione, sette riguardano l'arresto di persone per le quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre altri quattro indagati sono finiti ai domiciliari.

Nei confronti di altri tre, invece, è stata emessa la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I provvedimenti sono stati emessi dal Gip distrettuale di Reggio Calabria su richiesta della Dda, diretta da Giovanni Bombardieri. Alle persone coinvolte nell'operazione sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, reati elettorali, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Al centro dell'inchiesta ci sono le attività ed i condizionamenti esercitati sulla politica locale dalla cosca Araniti della 'ndrangheta.