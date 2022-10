Reggio Emilia, un auto va fuori strada: quattro morti, tre sono minori

Reggio Emilia, un auto va fuori strada e si schiata contro una casa disabitata. Il bilancio dell'incidente è di quattro morti, tre sono minori

Un auto è finita fuori strada e si è schiantata contro una casa disabitata, tagico è il bilancio dell'incidente avvenuto lungo la via Emila, in direzione Parma, presso la località Villa Gaida, dove hanno perso la vita la mamma di 22 anni e i tre figli di 2, 10 e 12 anni. L'uomo alla guida è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Reggio Emilia.

In particolare le quattro vittime sono di origini albanesi: Shane Hyseni, 22 anni, madre di Mattias Lame, un anno a mezzo. Con loro, nella stessa auto, sono morti Rejana Hyseni, 8 anni e Resat Hyseni, 11 anni, sorella e fratello di Shane, tutti residenti a Reggio.



Al volante della Fiat Stilo c'era un 30enne, è il convivente della ragazza e padre del neonato deceduto. Mentre la polizia locale, coordinata dalla Procura, sta effettuando tutti i rilievi per delineare la dinamica dell'incidente, dove è coinvolta la vettura. Stando a una prima ricostruzione, l'auto andava ad elevata velocità, ma le esatte cause della fuoriuscita di strada sono ancora al vaglio.