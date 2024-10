Regione Liguria, la Finanza sequestra 175mila euro al comitato Giovanni Toti

Giovanni Toti, blitz della Guardia di Finanzza nel comitato dell'ex governatore della Liguria: sequestrati 175mila euro

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 175 mila euro nel conto del Comitato Giovanni Toti - Liguria. Il provvedimento era stato chiesto dai pm in vista del patteggiamento per l'ex governatore, fissato il 30 ottobre. Il giudice ha autorizzato il blocco della cifra che comprende i soldi degli episodi di corruzione di Aldo Spinelli, di Francesco Moncada e di Luigi Alberto Amico, contestati all'ex governatore ligure.

Un blitz, quello di oggi, che ha fatto ripiombare Toti in un incubo che sembrava finito con la richiesta di patteggiamento della pena. La confisca dei soldi, ritenuti frutto di corruzione nell’esercizio della funzione e del finanziamento illecito ai partiti contestati a Toti, era una delle condizioni essenziali per il patteggiamento. Come sottolineato da Repubblica, dei 175 mila euro ben 91 mila sono quelli girati al Comitato da Luigi Alberto Amico. La somma potrebbe far parte di una nuova contestazione di corruzione, che aggraverebbe la pena di qualche mese. Toti ad oggi ha concordato, nell’accordo sul patteggiamento, 2 anni e 1 mese.