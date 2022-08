Regno Unito, 24enne incinta con il kit per l'inseminazione fai da te

Nel Regno Unito, una giovane rimane incinta con un kit per l'inseminazione fai da te

Il desiderio più grande della single Bailey Ennis era quello di diventare madre, fin qui non c'è nulla di strano. La ragazza è riuscita a soddisfarlo, lo scorso 2 luglio dando alla luce il piccolo Lorenzo, nato grazie all'inseminazione fai da te.

Il caso sta agitando l'opinione pubblica per molti aspetti, soprattutto Bailey Ennis per rimanere incinta ha investito una somma di 30 euro, tra kit per l'inseminazione e un donatore trovato su uno dei siti specilizzati. La ragazza ha iniziato le sue ricerche nel settembre 2021 e il mese successivo è riuscita a rimanere incinta, postando tutte le tappe della sua gestazione via social.

Alla stampa inglese, Bailey Ennis, ha raccontato: "Avere un bambino da sola è la cosa migliore che abbia mai fatto. È da quando sono adolescente che desidero diventare mamma, e come donna gay, ho sempre saputo che sarebbe stato un caso di inseminazione artificiale. Ma non avevo alcun desiderio di avere una relazione. Volevo solo avere un bambino".

Circa la scelta del donatore e tutta la procedura per rimanere incinta, la neo mamma ha affermato: "Ho trovato una persona che aveva una buona cartella clinica ed era già stato un donatore per due coppie Lgbtq. Ci siamo scambiati dei WhatsApp e ci siamo incontrati per un caffè prima di concordare il tutto. Mi ha portato la sua donazione e poi mi ha aiutato a usare il kit: coppette sterili, siringhe, test di ovulazione. È stato davvero facile. Non c'è stato alcun imbarazzo".

Il caso della Ennis ha suscitato molta curiosità, soprattutto sottoporsi all'inseminazione fai da te comporta numerosi rischi, per la futura madre e il nascituro. La ragazza, però, attraverso i suoi post e video su Tiktok ha mostrato e raccontato la sua storia per sostenere le madri single come lei.