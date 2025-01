Le regole di ingaggio per Polizia e Carabinieri in caso di arresto ed inseguimento

Caso Ramy, come devono comportarsi le forze dell'ordine in caso di inseguimento?

La morte di Ramy Elgam durante un inseguimento dei carabinieri nel quartiere Corvetto di Milano ha sollevato dubbi sul comportamento che le forze dell'ordine devono tenere in caso di fuga di un sospetto. Non esistono delle regole d'ingaggio scritte ma la precedura da seguire rientra nelle tecniche operative di carabinieri e polizia, che sono obbligati a intervenire in caso di fuga.

L'obiettivo, come esplicitato dal codice penale, è quello di far desistere il fuggitivo da un comportamento che possa essere pericoloso per sé, per le forze dell'ordine e per tutte le persone che si trovano sulla strada. In ogni caso bisogna per quanto possibile evitare collisioni con il veicolo inseguito e allo stesso tempo con i mezzi inseguitrici.

Per farlo i militari devono comunicare costantemente la propria posizione ai colleghi della centrale operativa, in modo da predisporre eventualmente dei posti di blocco lungo la possibile direzione del sospetto. Nel caso dell'inseguimento di Ramy, la gazzella aveva installata anche una dashcam, una strumentazione che non è in dotazione ma era di proprietà del capopattuglia.

Vincenzo Romeo, segretario generale nazionale PSC Assieme, associazione sindacale dei carabinieri, ha spiegato ad Affaritaliani.it che "se all’alt dei militari, che avviene con segnali sempre visibili, il mezzo scappa, a quel punto diventa sospetto". Il carabiniere è quindi “tenuto a inseguire il mezzo perché ha il dovere di mettere tale persona in sicurezza”.

Detto questo, "quando si segue un mezzo in fuga, bisogna rispettare le regole stradali, come i semafori, e stare attenti a non investire nessuno". Le stesse regole però non valgono sempre anche per il fuggitivo. Quando il rischio è troppo alto per i pedoni o altri veicoli quindi "si sacrifica la propria autovettura per fermare il fuggitivo senza mettere in pericolo la sua salute".