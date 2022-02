Renzi Sr. la mail dell'ex socio Massone: "Voglio salvare Matteo dal massacro"

Le mail dell'ex socio di babbo Renzi del 2018 tra imbarazzi e recriminazioni

“Voglio abbastanza bene al mio Paese, per cui, se nel mio piccolo contribuisco a non far massacrare ulteriormente il ragazzo credo sia meglio per tutti”. Recita così, secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, una email datata 20 febbraio 2018. "Mancano meno di due settimane alle elezioni politiche del 4 marzo. Il Pd ottiene il 18% e Matteo Renzi poco dopo rassegnerà le dimissioni dalla segreteria del partito". A scriverla Mariano Massone, che nel 2016 a Genova ha patteggiato 2 anni e 2 mesi per la bancarotta di Chil Post, azienda gestita fino al 2010 da Tiziano Renzi, ma è convinto di aver pagato anche per altri.

Questa mail e altre, spiega il Fatto Quotidiano, "fanno parte di un’integrazione di indagine della Procura di Firenze, agli atti del procedimento per false fatture e bancarotta di tre cooperative che vede imputati anche i genitori del leader di Italia Viva, ritenuti dai pm in tempi passati amministratori di fatto delle coop. I legali dei Renzi si erano opposti all’acquisizione del materiale, ma il giudice Fabio Gugliotta ha dato ragione ai pm".

E poi Massone scrive a Renzi sr, come riporta il Fatto Quotidiano: “Trovo veramente incomprensibile questa abissale lontananza lavorativa e impossibilità nel fare qualcosa insieme, senonché, entrando nel reparto malattie infettive scopro di essere stramaledettamente infetto e aver infettato ciò che mi circonda. Ora non so a quanti e quali tuoi parenti stretti o strettissimi io faccia più o meno vomitare, di certo non ne sono felice, anzi sono molto dispiaciuto, ma anche qui non possiamo mica nasconderci dietro un dito, il mio augurio è quello di non metterti più di tanto in imbarazzo nel perorare la mia causa e sperare che il tempo aiuti a vedere con il giusto senso critico e nel giusto contesto le passate vicende da parte di chi ti sta vicino”.

