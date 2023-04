Report, "bomba" sul vaccino Pfizer. L'Aifa aveva dei dubbi, ma...

Scrive su Facebook Sigfrido Ranucci, conduttore, autore di Report, Vicedirettore di Rai 3



ESCLUSIVA REPORT: I DUBBI DEI VERTICI DELL'AIFA SUL CONTRATTO FIRMATO PER I VACCINI: I dati grezzi del vaccino Pfizer non sarebbero stati disponibili prima del dicembre 2024: per l’ex direttore di Aifa Magrini era grave

Per aver mosso le stesse critiche di Magrini all’opacità dei contratti per i vaccini molti giornalisti, anche di Report, sono stati bollati come pericolosi e complottisti.

Se ora sappiamo che anche nelle massime istituzioni sanitarie c’erano dubbi sulle modalità con cui erano fatti i contratti e la trasparenza sui dati riguardanti efficacia e sicurezza dei vaccini è grazie a l'imponente lavoro fatto dalla Procura di Bergamo che ha chiuso le indagini il 20 febbraio scorso.

Tuttavia qualche politico si è lamentato di aver saputo dai giornali di essere indagato, per via di ritardi delle notifiche, ed è stato invocato l’intervento del Ministro della Giustizia che sta valutando un’ ispezione presso la Procura di Bergamo. Insomma, alla fine il problema diventa chi racconta un problema.

Senza giornalisti e magistrati su quello che è effettivamente accaduto durante la pandemia sarebbe calato l’oblio.

