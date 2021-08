Resta senz’acqua, 92enne chiama il 112: “Non posso bere e lavarmi”

A Caivano, nel Napoletano, la rottura di una conduttura idrica dell'acquedotto campano ha interrotto la fornitura d'acqua che ha interessato alcune aree del Comune di Cardito, Afragola e Casoria. Tutto questo, ovviamente, ha portato disagi per l'intera popolazione.

In serata una 92enne di Casoria - che vive da sola - ha chiamato il 112. Il troppo caldo l'aveva disidratata e voleva sapere dai Carabinieri quando sarebbe tornata l'acqua per potersi lavare e bere. La centrale operativa ha avvertito la pattuglia della Tenenza di Arzano e i carabinieri dopo pochi minuti sono giunti in casa dell'anziana.

Per lei alcune bottiglie d'acqua. Un piccolo gesto per portare alla signora non solo quello di cui aveva bisogno ma anche un po' di serenità.