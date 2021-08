Rifiuti, Napoli in soccorso di Roma per lo smaltimento della spazzatura

SapNa, azienda a partecipazione pubblica che cura la gestione dei rifiuti nella provincia di Napoli, aiuterà l’Ama di Roma a smaltire i rifiuti della Capitale. Lo rende noto il sindaco di Napoli e della città metropolitana, Luigi de Magistris. "Ho autorizzato SapNa, la nostra società che gestisce tutti gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti dell’intera area metropolitana, di accogliere la richiesta di aiuto dell’azienda dei rifiuti capitolina per scongiurare un’emergenza nel Lazio", ha dichiarato.

Le verifiche tecniche hanno mostrato che SapNa è in grado di accogliere, dal 4 ottobre fino al 31 dicembre, senza alcuna ricaduta di efficienza nel trattamento dei rifiuti del territorio metropolitano partenopeo, circa 150 tonnellate di rifiuti della capitale d’Italia al giorno. "Questa è la differenza tra un uomo che utilizza le istituzioni al servizio del bene comune e chi invece utilizza le istituzioni, anche nazionali, per fare lotta politica all’avversario a danno di un popolo intero”.

“Come è stato fatto per Napoli vergognosamente in questi anni”, rimarca de Magistris, “coesione sociale e istituzionale significano leale cooperazione e aiutare con solidarietà chi si trova in difficoltà. Oggi accogliere la richiesta di Roma è un atto istituzionale che sentiamo doveroso e giusto. Così come stiamo da tempo e ancora oggi aiutando Benevento, anche qui sapendo distinguere tra la nostra abissale lontananza etica e politica da chi la rappresenta con le esigenze pressanti della comunità beneventana che rischierebbe l’emergenza rifiuti", ha concluso il sindaco partenopeo.