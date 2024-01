Rischio chimico nella polenta di mais Piconi: l'allarme del Ministero

Polenta ritirata dai supermercati, il Ministero della Salute annuncia nuovi richiami: cosa è stato trovato

Scatta un nuovo allarme alimentare anche per la polenta: il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di diversi lotti presenti nei supermercati. Il motivo per il quale tale richiamo è stato effettuato riguarda un rischio chimico. Lo scrive Forum Agricoltura sociale. Il rischio chimico può riguardare la presenza di sostanze chimiche non segnalate sull'etichetta, oppure, come in questo caso, la possibile presenza di sostanze chimiche oltre il limite permesso dalla normativa italiana ed europea. Le sostanze in questione sono le aflatossine. Diversi studi europei hanno accertato la pericolosità di queste tossine, soprattutto se assunte oltre un determinato limite.

In particolare, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare - EFSA sostiene che queste aflatossine siano genotossiche e cancerogene.

Polenta ritirata: il Ministero della Salute annuncia il richiamo di diversi lotti





Il marchio del prodotto è segnato come 'Polenta di Mais', mentre il nome commerciale è 'Polenta di Mais'. Il nome o la ragione sociale dell'OSA - Operatore del Settore Alimentare con cui il prodotto è commercializzato è Azienda Agricola Piconi Alesandro - Loc. Padule, 49 06043 Cascia (PG). Le unità di vendita che fanno parte di questi lotti sono divise in due tipologie: ci sono, infatti, le confezioni da 500 grammi, e la polenta sfusa di 25 chilogrammi. Il marchio di identificazione dello stabilimento è 'Azienda Agricola Piconi'.



I dettagli sul richiamo del lotto di polenta. (Fonte: Ministero della Salute)

La data di scadenza o termine minimo di conservazione sono fissati al 31 dicembre 2024. Di seguito, elenchiamo i numeri dei lotti di produzione ritirati: 09051223, 09111223, 09151123, 09201123, 09271123 e un altro lotto che sembra essere 16115151123. Il motivo del richiamo, come anticipato, riguarda il contenuto di aflatossina superiore ai valori di riferimento stabiliti dal Regolamento dell'Unione Europea. Gli operatori avvertono, dunque, che il prodotto è stato richiamato e ritirato.