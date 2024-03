Rissa Fedez-rapper Naska al party di Tony Effe: "I figli non si toccano"

Rissa tra Fedez e il rapper Naska al party per il lancio del disco di Tony Effe: ecco il motivo della lite. L'indiscrezione

Al party per l'uscita del nuovo album di Tony Effe si sarebbe scatenata una fantomatica rissa tra due ospiti vip. All'evento c'erano molti esponenti della scena rapper e trapper nazionale - tra cui Fedez, che sarebbe finito al centro di un violento alterco con un altro artista emergente, Naska. L'indiscrezione è arrivata dal sito di Fabrizio Corona e confermata con ulteriori dettagli da Dagospia.

"Fedez ha fatto una rissa molto accesa al release party di Tony Effe. Non è una cosa apprezzabile, perché oramai Fedez è grande e non è più quello di un tempo e non ha bisogno di dimostrare di essere un maschio alfa in questo modo", ha dichiarato l'ex re dei paparazzi, svelando il motivo che avrebbe scatenato la rissa: "A quanto pare i suoi figli. Questo succede a tutti i padri che amano, incondizionatamente, gli unici veri amori della propria vita". Nel fare trapelare l'indiscrezione Corona non ha fatto nomi utili a identificare il protagonista della rissa con Fedez.

Ma il sito di Roberto D'Agostino, confermando lo scoop di Corona, ha aggiunto alcuni particolari sull'accaduto. "A Milano vociferano a Dagospia che il fattaccio sia avvenuto davanti all'ingresso del Lucid, un nuovo locale milanese dove non si possono fare foto e dove vanno i vip per non farsi vedere", si legge sul portale, dove viene svelata l'identità del cantante, che avrebbe fatto andare su tutte le furie Federico Lucia: "Nel mirino di Fedez è finito Naska, al secolo Diego Caterbetti, 26 anni, un bonazzo in modalità Damiano dei Maneskin che si muove in bilico tra pop e punk". Come sia andata a finire la rissa al Lucid, però, non è chiaro. I protagonisti della vicenda non hanno né confermato né smentito la notizia. Al momento.