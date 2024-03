Michelle Hunziker e Alessandro Carollo: game over, la coppia ha rotto

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati. A rivelarlo una fonte vicina alla coppia al settimanale 'Chi'

È finita dopo alcuni mesi la relazione fra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo. La notizia, pubblicata sul sito del settimanale 'Chi', è stata confermata alla testata da "fonti vicine alla coppia". "Di recente - racconta 'Chi' - Michelle era andata in vacanza alle Maldive con le figlie e la sua manager, senza il compagno. E, nei giorni scorsi, 'Chi' l'ha immortalata in un agriturismo per un breve soggiorno di relax sempre con le figlie e la sua manager, nuovamente senza Carollo".

Decisivi per l'addio, secondo il settimanale, "la distanza (lui vive a Roma e lei a Milano) e la scelta di Michelle di dare priorità alle sue figlie". Di recente, proprio in un'intervista a 'Chi', la showgirl, in onda con ''Michelle Impossibile & Friends'' e a breve con ''Striscia la notizia'', aveva preferito non rispondere alla domanda su Carollo, dicendo di voler proteggere la propria famiglia dal gossip.