Michelle Hunziker, non solo "Michelle Impossibile". Lo spot tv con Goovi

Michelle Hunziker, non solo "Michelle Impossibile" su canale 5. Arriva anche lo spot tv Goovi

Michelle Hunziker è tornata in tv con "Michelle Impossible” nel prime time di Canale 5 (ascolti tv a 2.254.000 spettatori e 15.8% di share) e anche con uno spot. Si tratta della nuova pubblicità dedicata a Goovi. La soubrette è protagonista della campagna Shape Your Booty, la linea di integratori alimentari e cosmetici clean&vegan che rispecchiano la filosofia del brand “Good. Easy. Natural”. Ideata e sviluppata creativamente da InTesta del Gruppo Armando Testa porta la firma di una crew di professionisti del settore già noti al piccolo schermo: la regia del duo Laccio e Shake, da anni nel mondo dell’entertainment con talent show e programmi televisivi, tra cui proprio “Michelle Impossibile and Friends”. La colonna sonora porta la firma di Danti, famoso rapper e produttore italiano.



Lo spot sarà on air durante le 3 puntate di “Michelle Impossible” con posizioni di rigore, billboard di apertura e chiusura e passaggi durante i break del programma. Una seconda wave di programmazione è prevista in primavera, tra aprile e maggio, momento di massima stagionalità della linea Shape Your Booty. Sia a marzo sia a maggio la campagna troverà massima amplificazione anche sui canali social e digital, habitat naturale del brand nativo digitale.

Michelle Hunziker, co-founder del brand e ambassador di The Booty Show dichiara: “Sono davvero entusiasta di questa nuova campagna di comunicazione. Trovo esprima al meglio il dna del nostro brand, i valori che condividiamo con la nostra community e anche la mia personal attitude e il mio stile di vita. Mi emoziona pensare che siamo partiti 5 anni fa girando i nostri contenuti con il cellulare… e ora siamo un brand in grado di realizzare una campagna di questa portata”.