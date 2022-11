Ritirati dal mercato alcuni lotti di latte per neonati Humana 3. Ecco quali

Il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato alcuni lotti del latte di crescita Humana 3

Il latte di crescita richiamato è stato prodotto per Humana Italia Spa dall’azienda Pinzgau Milch Produktions GmbH nello stabilimento di Saalfeldnerstraße 2, a Maishofen, in Austria, con il seguente marchio di identificazione: AT-50164 EG.

L'indicazione di ritirare alcuni lotti del latte di crescita Humana 3 è arrivata dal Ministero della Salute che, insieme ai supermercati Bennet, Il Gigante, Coop, Esselunga, Iperal, Unes, Carrefour e Tigros, ha diffuso la segnalazione di rischio fatta dall’azienda produttrice.

Nel dettaglio, il latte in questione non è adatto a essere consumato perché “in alcune confezioni si potrebbe presentare separazione di fase”. In particolare, si tratta delle bottiglie da 470 ml con i numeri di lotto 222801 e 222802 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 16/08/2023.

Sia l’azienda produttrice, sia il Ministero della Salute consigliano di non somministrare il prodotto dei lotti segnalati e restituirli al punto vendita.