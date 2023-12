Ritrovata Roberta Cortesi, la 36enne italiana scomparsa a Malaga

Roberta Cortesi, la donna bergamasca scomparsa a Malaga, è stata rintracciata

La 36enne Roberta Cortesi, originaria della Bergamasca e residente a Malaga da due anni, è stata ritrovata il 25 novembre scorso dopo la sua scomparsa. Nonostante l'indagine in corso da parte dell'Interpol sulla sua sparizione, la famiglia ha confermato che la donna si trova in buone condizioni.

Roberta si era trasferita in Spagna due anni fa, a Malaga, ed è stata rintracciata dalla sorella, Alessandra Stieven, che ha raccontato al Corriere della Sera della breve telefonata con la donna. Dopo essere stata messa in contatto tramite il console, Roberta ha comunicato di trovarsi a casa del suo nuovo fidanzato, di stare bene, ma di aver perso il telefono.

La famiglia, che aveva lanciato un appello televisivo attraverso "Chi l'ha visto?", ha espresso immensa gratitudine per l'aiuto ricevuto e l'affetto dimostrato. Tuttavia, rimane la preoccupazione. Secondo quanto riportato la nipote ha riferito che "La zia sembrava non a suo agio" durante la telefonata e ha aggiunto: "Le ho chiesto se potesse parlare, mi ha risposto: 'Non è per quello, non è il mio telefono, vi richiamo, vi richiamo'". La sorella ha descritto Roberta come "cupa".

Nonostante la situazione non sia precipitata nel peggio, la famiglia intenzione di recarsi in Spagna per assicurarsi personalmente dell'incolumità della ragazza.