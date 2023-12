Ritrovati morti i coniugi escursionisti dispersi sulle montagne del Cuneese: sono caduti per 300 metri

Sono morti i coniugi cuneesi dispersi da due giorni sulle montagne di Vinadio, nel Cuneese. I corpi di Roberto Meo Colombo e Fabrizia De Lio, rispettivamente di 53 e 38 anni, sono stati trovati oggi pomeriggio dalle squadre si soccorso. L'auto della coppia era individuata, lunedì mattina, parcheggiata in borgata San Bernolfo, a monte dei Bagni di Vinadio. Le ricerche ieri erano state temporaneamente sospese per il maltempo.

Di loro non si avevano notizie da domenica sera, quando i familiari avevano lanciato l'allarme per il mancato rientro. I corpi sono stati trovati sotto il Colle di Seccia dove con ogni probabilità sono precipitati per circa 300 metri. Ad avvistare e recuperare le vittime, coperte dalla neve caduta nelle ultime ore,è stata una squadra di terra del soccorso alpino piemontese trasportata in quota dall'elicottero dei vigili del fuoco.