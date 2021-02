Ritrovato l'Air Force Renzi da 168 milioni. In stato d'abbandono a Fiumicino

Trovato l'Air Force Renzi da 168 milioni. E' in stato d'abbandono a Fiumicino

Mentre la crisi di governo è stata risolta, con la caduta dell'ex premier Giuseppe Conte per mano di Matteo Renzi, con il ritiro delle ministre di Italia Viva e la conseguente nascita del nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi. Un'altra questione è ancora in alto mare per il senatore di Rignano, vale a dire quella relativa all'aereo dell'Ethiad acquistato dall'Italia ai tempi del governo Renzi e finito al centro di un'inchiesta. Ieri c'è stata una svolta su questo fronte.

L'Air Force Renzi è stato ritrovato. Il costosissimo veivolo era sparito dai radar di tutti gli aeroporti, ma la trasmissione "Fuori dal Coro" lo ha scovato. Si trova in un hangar a Fiumicino e non vola da ormai tre anni. L'aereo, al centro di un'inchiesta giudiziaria - si legge sulla Verità - era stato acquistato in leasing per 168 milioni dall'ex premier Matteo Renzi, comprato per compiere voli di Stato. Intanto l'inchiesta penale sul caso è vicina alla conclusione, si attendono sviluppi già per il prossimo mese di aprile. Al veivolo, in stato d'abbandono all'aeroporto di Fiumicino, è stata anche tolta la scritta "Repubblica Italiana".