Rocco Siffredi verso la pace con la giornalista che l'ha denunciato

A "Le Iene" parla Rocco Siffredi: l'intervista esclusiva del pornodivo sulle presunte molestie a Alisa Toaff

Continua a tenere banco la lite tra una giornalista dell'Adnkronos e Rocco Siffredi. I fatti risalgono allo scorso dicembre, quando i due si sono incontrati nella hall di un albergo romano per un'intervista in vista dell’uscita di una docuserie sulla vita della star del cinema hard, "Supersex".

Questa sera, martedì 26 marzo, andrà in onda a "Le Iene" un servizio nel quale il pornodivo commenta ciò che in questi giorni lo ha reso protagonista delle pagine di cronaca, con uno scambio di messaggi inedito con Alisa Toaff.

Il magazine MOW (mowmag.com) svela alcune notizie in anteprima e a poche ore dalla puntata odierna della trasmissione su Italia 1.

Il magazine lifestyle di AM Network pubblica in esclusiva la testimonianza del giornalista presente a Roma durante un parte della registrazione effettuata dal programma TV: secondo quanto riporta la cronaca su MOW (mowmag.com), gli spettatori potrebbero vedere un ulteriore capitolo del caso scoppiato tra il pornodivo e la giornalista.

La testimonianza

Uno dei membri della redazione del magazine era infatti presente a Roma e racconta come si è svolta parte dell'intervista concessa da Siffredi all'inviata di Mediaset, Roberta Rei. I due contendenti faranno pace o continuerà la polemica che alimenta le pagine dei media? Questa è la domanda che si pone l'opinione pubblica, ormai divisa in due fazioni, ma che ieri sera ha trovato un ulteriore approfondimento, da parte della rassegna stampa "una poltrona per due", che è condotta da Nicola Porro e curata con Giuseppe Cruciani, in chiusura del programma Quarta Repubblica su Rete4.

"La storia finirà bene", ha pronunciato il conduttore de La Zanzara in Tv.