Roma, aggredisce e minaccia di morte la madre per 400 euro: arrestato 50enne

Roma, 50enne picchiala madre e minaccia di buttarla giù dal balcone: arrestato

Tentato omicidio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Sono i reati contestati dai Carabinieri ad un 50enne di Colleferro, accusato di aver percosso, minacciato e tentato di gettare dal balcone la madre di 79 anni che rifiutava di dargli 400 euro, a saldo del doppio di un debito inesistente. La donna, che lamenta varie ecchimosi e un ematoma alla fronte, è stata ricoverata in prognosi riservata ma fortunatamente non in pericolo di morte.

Tutto è iniziato ieri mattina, quando alla Centrale operativa dei Carabinieri della cittadina laziale è arrivata la segnalazione di un cittadino che aveva avvertito delle forti urla provenire dall’interno di un’abitazione del centro. I militari della locale Compagnia hanno bussato all'appartamento senza ottenere risposta ma ad aprire loro la porta, prima che i vigili del fuoco provvedessero a forzarla, è stato un familiare munito di chiave: il figlio della titolare ha provato in tutti i modi ad opporsi al loro intervento ma i Carabinieri lo hanno immobilizzato con l'aiuto di uno spray al peperoncino e messo in sicurezza grazie anche all'arrivo di alcuni colleghi e di alcuni poliziotti.

La vittima, in stato di choc, con forti dolori alla testa e lividi in varie parti del corpo, è stata trovata in camera da letto: ai Carabinieri ha raccontato di essere stata aggredita dal figlio che, in evidente stato di alterazione psicofisica, l'avrebbe colpita con calci, pugni e una sedia di legno prima di minacciare di buttarla dal balcone. L'uomo è stato condotto in carcere a Velletri.