Bimba di 9 anni muore a Roma, fatale un piatto di gnocchi al ristorante. Possibile reazione allergica al frumento

Roma, tragedia post-ristorante: muore una bimba di 9 anni per un piatto di gnocchi

Tragedia a Roma, morta una bambina di 9 anni dopo aver mangiato un piatto di gnocchi al ristorante. Tra le possibili cause si valuta anche quella di una forte reazione allergica al frumento. Il dramma è avvenuto lo scorso giovedì, la piccola - in base a quanto ricostruito da Il Messaggero - si sarebbe sentita male non subito al ristorante ma una volta tornata a casa con i genitori. La bimba ha accusato un malore con spasmi, nausea e difficoltà respiratorie. I genitori hanno subito chiamato il 118, l'ambulanza ha portato la piccola all'ospedale più vicino, il Policlinico Casilino, dove è arrivata in arresto cardiaco e le è stato praticato il massaggio toracico.

Ma la situazione - prosegue Il Messaggero - è precipitata, a tal punto che si è reso necessario il trasferimento d'urgenza al Gemelli. Ma nonostante gli sforzi dei medici, per lei non c'è stato nulla da fare. La bambina quel giorno aveva fatto alcuni accertamenti medici in ospedale, in particolare una spirometria, per controllare il funzionamento dei polmoni. Dopo la visita, la mamma e il papà l'avevano portata al ristorante per pranzo. Qui la scelta di mangiare gli gnocchi, un piatto apparentemente sicuro. Il locale dove la famiglia ha pranzato adesso sarà sottoposto a controlli per accertare eventuali mancanze da parte della struttura.