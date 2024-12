Picchiata a calci e pugni dal figlio, i cani intervengono e le salvano la vita: il 17enne è in carcere

Agrigento, 17enne picchia a calci e pugni la madre, intervengono i cani a salvarla

A Porto Empedocle (AG) una madre ha vissuto ore di puro terrore, brutalmente picchiata, minacciata e insultata dal figlio 17enne, finito in manette dopo aver aggredito anche i poliziotti intervenuti per aiutarla. L’episodio si è concluso con una scena drammatica: a difendere la donna sono stati i suoi cani, che si sono avventati contro il minorenne, costringendolo a interrompere il pestaggio e a fuggire.

La vittima aveva contattato la polizia, raccontando di essere stata colpita con calci e pugni, trascinata per i capelli sull’asfalto coperto di fango per diversi metri. La sera precedente, per evitare un’altra aggressione, la donna era stata costretta a calarsi dalla finestra e fuggire. Al suo ritorno, però, il giovane si era accanito nuovamente contro di lei. Solo l’intervento provvidenziale degli animali ha evitato un epilogo ancora più tragico.

Il caso è ora sotto la lente del tribunale del riesame di Palermo, che ha confermato l’ordinanza cautelare emessa il 23 novembre. La madre, ricoverata in ospedale con numerose lesioni, ha visto la polizia lottare duramente per fermare il figlio. Dopo essere scappato di casa, il 17enne è stato rintracciato nei pressi di un casolare abbandonato. Nel tentativo di sfuggire nuovamente, ha lanciato una pedana di legno contro gli agenti, ferendoli leggermente prima di essere immobilizzato.

Il ragazzo, arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, potrebbe ora rispondere anche di maltrattamenti e lesioni personali aggravate nei confronti della madre.