Frosinone, madre fa arrestare il figlio: dice che è un ladro ma non è vero. Non le piaceva la fidanzata

Frosinone, madre disposta a tutto per allontanare il figlio dalla fidanzata non gradita

Dal Frusinate arriva una storia incredibile, una mamma per impedire la relazione tra suo figlio e una donna originaria della Romania, è arrivata al punto di farlo arrestare inventandosi che era un ladro e accusandolo anche di aggressione. Ma era tutto falso e ora a rischiare la denuncia per calunnia è proprio lei. Il piano escogitato dalla donna - riporta Il Messaggero - aveva uno scopo ben preciso, far allontanare la ragazza che frequentava. Era dell'Est europeo e già sposata, quindi secondo la mamma del ragazzo che all'epoca dei fatti aveva 36 anni, non era adatta a lui. Un anno fa i carabinieri avevano notificato al ragazzo il provvedimento di arresti domiciliari ad Anagni e divieto di avvicinamento a sua mamma. Accuse gravissime: maltrattamenti in famiglia e rapina aggravata.

Ma al processo il giovane è stato assolto "perché il fatto non sussiste". Nel corso del processo - prosegue Il Messaggero - è emersa la verità: la mamma si era inventata tutto. La donna non sopportava a tal punto la fidanzata di suo figlio da arrivare a tanto. La mamma del ragazzo alla denuncia aveva aggiunto anche che suo figlio l'aveva presa per il collo, questo elemento era vero, ma il giovane lo aveva fatto per riportarla dentro casa, visto che a causa di questa relazione era arrivata al punto di compiere un gesto autolesionistico. La donna ha ammesso in aula di essere preoccupata di quella presunta cattiva compagnia. Ma adesso rischia di essere denunciata per calunnia.