Roma, borseggiatrice sorpresa a rubare in metro rischia il linciaggio

La borseggiatrice è stata trascinata fuori dal treno della Metro B e assalita dalla folla inferocita

Ennesimo episodio di violenza in metropolitana a Roma, dove non è raro trovare borseggiatrici pronte a frugare nelle tasche altrui. Una di esse è stata sorpresa a rubare sulla Metro B e per poco non ha rischiato di essere linciata dalla folla. Trascinata fuori dal treno fermo in stazione, qualcuno gridava "Lapidatela".

"Quando ci scapperà il morto, perché succederà, forse metro Roma e Prefettura si daranno una mossa", è il commento di un utente al video del quasi linciaggio diffuso sulla pagina welcometofavelas.