Roma, Comune Ente microcredito e Mikro Kapital insieme per accesso al credito

Mikro Kapital a fianco dell’Ente Nazionale per il Microcredito e del Comune di Roma per favorire l’accesso al credito.

Mikro Kapital S.p.A., società di microcredito che eroga credito a sostegno delle imprese, della famiglia e della formazione, ha siglato un accordo con l’Ente Nazionale per il Microcredito, organismo impegnato nel favorire l’accesso al credito delle microimprese e delle categorie sociali maggiormente svantaggiate, per l’attuazione di progetti di microcredito. L’intesa si inserisce nel contesto della recente iniziativa dell’Ente e di Roma Capitale per la realizzazione di un programma di promozione del microcredito a sostegno delle piccole imprese e dei soggetti che versano in una situazione di fragilità e temporanea vulnerabilità economica o sociale. A fronte della crisi economica generata dalla pandemia, Mikro Kapital S.p.A. ha deciso di mettere a disposizione la propria esperienza e know-how, maturati nell’erogazione di microcredito alle micro e piccole imprese, per supportare il progetto dell’Ente e del Comune di Roma, che prevede anche iniziative di microcredito sociale, fornendo inoltre servizi di accompagnamento, di tutoraggio e di monitoraggio relativi a finanziamenti di microcredito. I beneficiari dell’iniziativa potranno essere persone fisiche residenti nel territorio del Comune di Roma Capitale, che si trovino in stato di temporanea difficoltà finanziaria e presentino una serie di condizioni di vulnerabilità sociale.

Luca D’Ormea, Direttore Generale di Mikro Kapital SpA, ha dichiarato: “Pur essendo specializzati nell’erogazione di servizi di finanziamento alla micro-imprenditoria, abbiamo deciso con entusiasmo di mettere a disposizione dell’iniziativa dell’Ente Nazionale per il Microcredito e del Comune di Roma la nostra competenza. In un momento come quello attuale, abbiamo ritenuto infatti fondamentale partecipare a un progetto di più ampio respiro per supportare tutti i cittadini della città di Roma che versano in situazioni di difficoltà a causa della crisi economica”. Mario Baccini, presidente Ente Nazionale per il Microcredito, ritiene che “valorizzare il capitale umano e sostenere da un lato la microimprenditorialità e dall’altro le necessità quotidiane permettendo alle persone di superare momenti di difficoltà attraverso il microcredito è un’iniziativa che testimonia quanto sia necessario e importante, oggi, credere in un’economia sociale e di mercato. Le finanziarie come Mikro Kapital sono nate per sostenere queste progettualità. Il legislatore ne aveva intuito l’utilità comprendendole nel Testo Unico Bancario a sostegno proprio delle iniziative come questa. Con il progetto di Roma Capitale e l’investimento promosso dal Comune e dal Sindaco Raggi è stata resa tangibile la possibilità di operare nel microcredito sociale, come dimostrano i risultati finora ottenuti. In questo senso l’azione di Mikro Kapital è stata di grande supporto a questi risultati”. "Il microcredito può essere la via per uscire dalla pandemia. Roma Capitale ha voluto mettersi al fianco di chi è stato segnato pesantemente dalla crisi, dei piccoli imprenditori, dei negozianti, delle persone in temporanea difficoltà economica, di chi ha perso lavoro. Abbiamo creato un fondo rotativo da 3 milioni per dare una risposta concreta. Sono convinta che da Roma possa partire un modello vincente, replicabile anche in altre città", dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi. I finanziamenti avranno la forma tecnica di “mutui chirografari” destinati all’acquisto di beni o servizi necessari al soggetto finanziato. L’ammontare non potrà essere superiore a €10.000 con una preferenza a contenere gli importi medi di erogazione entro i €5.000 al fine di assicurare la maggiore diffusione possibile della misura. Il tasso di interesse nominale annuo sarà pari al 2%. Il piano di ammortamento delle somme finanziate sarà articolato in rate mensili posticipate, comprensive di capitale e interessi, sino ad un massimo di 60 (sessanta) rate, inclusa una rata di preammortamento.

Vincenzo Trani, Presidente e Fondatore di Mikro Kapital, ha dichiarato: “Come molte iniziative nate in Italia durante questo difficile periodo hanno poi fatto scuola in altri Paesi, ritengo che il progetto messo in campo a Roma abbia le potenzialità per essere replicato in altre città europee. Mikro Kapital è pronta a supportare progetti di questo tipo, perché crediamo che perseguire l’inclusione finanziaria sia fondamentale per la ripresa economica”. L’apertura di Mikro Kapital S.p.A. a collaborazioni di natura sia micro-imprenditoriale che sociale non si fermerà infatti all’intesa raggiunta nella città di Roma. La società progetta di sviluppare altre iniziative di questo tipo in altre città lungo tutta la penisola.