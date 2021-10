Roma-Fiumicino in elicottero. Arriva il primo taxi aereo elettrico al mondo

Roma-Fiumicino in elicottero. Il primo taxi aereo elettrico al mondo

A Roma tra soli 2-3 anni si potrà andare dal centro città all'aeroporto in elicottero, con il primo taxi-aereo elettrico al mondo. Costo del trasporto 140 euro. Un nuovo mezzo di trasporto - si legge su Roma Today - per facilitare il collegamento tra l’aeroporto di Fiumicino e la Capitale. La partnership tra Volocopter, azienda tedesca pioniera nella mobilità aerea urbana, la holding Atlantia ed Aeroporti di Roma, puntano a portare in Italia, questi nuovi velivoli totalmente sostenibili.

In particolare, - prosegue Roma Today - il nuovo servizio è pensato per collegare l'hub internazionale "Leonardo da Vinci" con varie località di Roma, tramite aeroporti verticali. Questo permetterà di effettuare confortevoli viaggi, senza doversi districare nel congestionato traffico automobilistico. Il volo, vale la pena sottolinearlo, oltre a rendere più rapido il collegamento consente di abbattere le emissioni di CO2 perché, i 18 motori di VoloCity, operano in modalità elettrica.